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Власть

Садыр Жапаров считает, что политические процессы вернулись в правовое поле

Садыр Жапаров принял участие в очередном заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата кабмина.

Садыр Жапаров рассказал, что общественно-политическая ситуация в стране стабильная, политические процессы в Кыргызстане вернулись в правовое поле, состав и структура правительства утверждены с соблюдением норм Конституции, а также добавил, что республика остается полностью приверженной всем ранее взятым на себя обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Он отметил, что в настоящее время все усилия кабмина направлены на восстановление социально-экономического положения страны и подготовку к предотвращению распространения второй волны пандемии коронавирусной инфекции.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что итоги заседания Совета глав правительств СНГ станут хорошей основой для дальнейшего конструктивного взаимодействия стран — участниц СНГ. «Убежден, что наша совместная целенаправленная работа будет способствовать процессу укрепления тесных связей и взаимовыгодного партнерства в интересах наших государств», — заключил он.

По итогам заседания подписали решения и ряд документов в сфере трансграничных перевозок радиоактивных материалов и информационного взаимодействия стран — участниц СНГ в области цифрового развития общества. Следующее очередное заседание Содружества состоится 28 мая 2021 года в Минске.

Главы правительств стран СНГ поздравили Садыра Жапарова с назначением на пост премьера КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172283/
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