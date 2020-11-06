В правительстве озаботились усилением противодействия трафику наркотиков

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов в рамках рабочей поездки в Ошскую область провел выездное заседание Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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По ее данным, обсуждены вопросы глобальной и региональной наркоситуации, а также проекты новой редакции антинаркотической программы кабмина и плана мероприятий по ее реализации на 2021-2025 годы.

Максат Мамытканов отметил, что нужно принять меры по оздоровлению наркоситуации в стране, скоординировать усилия госорганов, органов местного самоуправления, гражданского сообщества и международных организаций.

Озвучены предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устранению имеющихся пробелов для успешной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и противодействию трафику наркотиков афганского происхождения по «северному маршруту».

Чиновник поручил профильным органам подготовить предложения по усилению противодействия трафику наркотиков афганского происхождения для внесения в проект антинаркотической программы.