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Власть

Взаимовыгодное сотрудничество. О чем говорили глава МИД КР и премьер-министр РУз

Вопросы кыргызско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, водно-энергетической сферах, в области транспорта и совместной борьбы с пандемией COVID-19 обсудили министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, встреча состоялась накануне в рамках рабочего визита главы внешнеполитического ведомства в Узбекистан.

Руслан Казакбаев подчеркнул, что именно премьер-министр Узбекистана в сложное для Кыргызстана время одним из первых поздравил Садыра Жапарова с его избранием на должность главы кабмина КР. Данный шаг, отметили в МИД, был воспринят в Кыргызстане как добрый жест братского народа.

Министр также проинформировал о внутриполитической ситуации в Кыргызстане и заверил, что кыргызская сторона остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению ранее подписанных международных договоров. Выразил признательность за оказанную помощь Кыргызстану в борьбе с пандемией COVID-19.

Стороны отметили важность реализации проектов по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и торгово-логистических центров на приграничных территориях, а также совместной реализации проектов в гидроэнергетической сфере.

Абдулла Арипов озвучил готовность узбекской стороны в оказании поддержки Кыргызстану в проведении предстоящих реформ, финансово-технической и продовольственной помощи для развития экономики Кыргызстана, в том числе в борьбе с COVID-19.

В рамках рабочего визита Руслан Казакбаев возложил цветы к барельефу великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова, расположенному на одноименной улице в Ташкенте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172177/
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