Телефонный разговор Садыра Жапарова и Аскара Мамина. Казахстанская версия

Сегодня пресс-служба правительства Кыргызстана сообщила о телефонном разговоре главы правительства Садыра Жапарова с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Чиновники особо подчеркнули, что «телефонный разговор прошел в очень дружественной обстановке, с договоренностью, что все вопросы между двумя странами будут решаться в позитивном ключе, с учетом взаимных интересов». Однако никакой конкретики в пресс-релизе нет.

Пресс-служба главы казахстанского правительства также опубликовало релиз — на официальном сайте.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.

«Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах. Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и СНГ, а также опыт борьбы с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.