Есть контакт. Премьер Казахстана переговорил с Садыром Жапаровым по телефону

Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

По данным пресс-службы кабмина, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Отмечается, что собеседники наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами.

Садыр Жапаров выразил надежду на укрепление стратегического партнерства, союзничества и добрососедства между Кыргызстаном и Казахстаном.