Есть контакт. Премьер Казахстана переговорил с Садыром Жапаровым по телефону

Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.
По данным пресс-службы кабмина, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.
Отмечается, что собеседники наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами.
Садыр Жапаров выразил надежду на укрепление стратегического партнерства, союзничества и добрососедства между Кыргызстаном и Казахстаном.
В аппарате правительства подчеркнули, что «телефонный разговор прошел в очень дружественной обстановке, с договоренностью, что все вопросы между двумя странами будут решаться в позитивном ключе, с учетом взаимных интересов». Однако никакой конкретики в пресс-релизе нет.