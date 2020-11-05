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Власть

Есть контакт. Премьер Казахстана переговорил с Садыром Жапаровым по телефону

Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

По данным пресс-службы кабмина, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Отмечается, что собеседники наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами.

Садыр Жапаров выразил надежду на укрепление стратегического партнерства, союзничества и добрососедства между Кыргызстаном и Казахстаном.

В аппарате правительства подчеркнули, что «телефонный разговор прошел в очень дружественной обстановке, с договоренностью, что все вопросы между двумя странами будут решаться в позитивном ключе, с учетом взаимных интересов». Однако никакой конкретики в пресс-релизе нет.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/172132/
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