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Власть

В Таласском театре драмы состоялось открытие нового сезона, несмотря на запрет

В Таласском областном музыкальном драматическом театре имени Капара Медетбекова состоялось открытие нового сезона. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в регионе.

Любителям театра представлена премьера спектакля «Джамиля».

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По завершении спектакля глава области Айбек Бусурманкулов вручил работникам культуры почетные грамоты и благодарственные письма от имени указанного театра и представительства правительства в Таласской области.

Отметим, деятельность кинотеатров, театров, выставочных залов и галерей, культурно-просветительских и других заведений с марта под запретом из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В полномочном представительстве правительства в Таласской области 24.kg, комментируя событие, рассказали, что на открытии сезона присутствовали не более 50 человек и практически все соблюдали санитарные требования. «В дальнейшем спектакли будут проводить в онлайн-режиме», — добавили в полпредстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172130/
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