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Власть
Сюжет: COVID-19

Вторая волна COVID-19. Жена Садыра Жапарова будет помогать волонтерам

Супруга исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова Айгуль будет помогать волонтерам в борьбе с коронавирусом. Об этом стало известно сегодня после встречи первой леди с гражданскими активистами.
 
BBC
Фото BBC. Супруга Садыра Жапарова Айгуль Жапарова
Айгуль Жапарова обсудила с добровольцами проблемы и решение первоочередных задач, которые возникают сейчас, во время второй волны COVID-19.
 
По данным участников встречи, будет открыт волонтерский стационар на 80 коек в самое ближайшее время. Сюда можно будет привозить заболевших коронавирусом или внебольничной пневмонией в случае нехватки мест в медицинских учреждениях Бишкека. Первая леди пообещала, что стационар будет полностью оснащен всем необходимым, включая ИВЛ и специальное оборудование.
 
Известно, что инициатором встречи и помощи волонтерам выступила сама супруга и. о. президента Садыра Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172101/
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