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Власть
Сюжет: COVID-19

Вице-премьер призывает носить средства защиты, но сама выступает без маски

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева призвала депутатов агитировать за ношение масок. Об этом она сказала сегодня на заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча».

По ее словам, штрафы и ограничения не дадут результата, если не будут соблюдаться санитарные нормы.

«Наша экономика не выдержит ограничения. У европейских стран другая экономика, они могут ввести карантинные меры. Ситуация ухудшается, но мы не можем решить ее штрафами и ограничениями. Среди наших знакомых тоже есть те, кто продолжает проводить тои и поминки. Мы должны научиться соблюдать дистанцию и элементарные нормы гигиены. Призываю вас агитировать за ношение масок», — сказала она.

Однако и Эльвира Сурабалдиева, и министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев выступали без масок, держа их в руках. Глава профильного ведомства позже надел маску.

Только заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев с самого начала пришел и не снимал средство защиты. 

Напомним, с 5 октября в стране прошли митинги с участием нескольких тысяч людей. В них принимали участие депутаты парламента и члены правительства, игнорируя все санитарные нормы. На заседаниях парламента санитарные требования тоже не соблюдаются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172065/
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