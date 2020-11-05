Садыр Жапаров: Раньше РКФР финансировал только крупных бизнесменов

«Раньше Российско-Кыргызский фонд развития финансировал на выгодных условиях только крупных бизнесменов и богатых людей, но теперь это уже не так», — заявил и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

По его словам, были случаи, когда кредиты фонд выдавал совершенно неправильно.

«Сейчас мы все это проясняем. В фонде проводится аудит, чтобы убедиться, что больше этого не повторится», — отметил Садыр Жапаров.

Напомним, что после смены власти в РКФР сменился председатель. Вместо Азиза Аалиева пост занял Нурлан Мамытов.