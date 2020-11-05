Вторая волна COVID-19 в Кыргызстане может продлиться до середины зимы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он заметил, что трудно делать долгосрочные прогнозы по распространению коронавирусной инфекции. «Мы делаем прогнозы, опираясь на советы и информацию ВОЗ, Роспотребнадзора. Пневмония усиливается во время распространения сезонного гриппа. Вспышка гриппа обычно отмечается в декабре. По нашим прогнозам, и заражение коронавирусом будет нарастать начиная с 20 ноября и продлится по декабрь-январь», — заявил Нурболот Усенбаев.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев призвал усилить санитарные требования. «Если мы не введем профилактические меры, то остановить распространение вируса будет трудно», — предупредил он.