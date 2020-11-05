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Власть
Сюжет: COVID-19

У правительства нет денег для открытия государственной аптеки

У правительства нет денег для открытия государственной аптеки. Об этом на заседании Жогорку Кенеша в госрезиденции «Ала-Арча» сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, для открытия государственной аптеки необходимо подготовить нормативную базу.

«Кроме того, нужны большие деньги. Я думаю, у государства сейчас таких средств нет», — сказал он.

Министр пообещал, что вопрос еще раз рассмотрят и составят смету для создания социальной аптеки.

Напомним, открыть государственную аптеку для поддержки населения во время пандемии предлагали волонтеры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172044/
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