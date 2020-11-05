Сторонники Алмазбека Атамбаева просят отпустить его под домашний арест

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева собрались у здания исправительной колонии № 47, чтобы поддержать его.

Собравшиеся рассказали, что обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента. В связи с этим они попросили его отпустить под домашний арест на лечение.

На собрание прибыла также супруга бывшего президента Раиса Атамбаева.

Ранее сообщалось, что у Алмазбека Атамбаева диагностирован бронхит. Адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил 24.kg, что бывшему президенту оказывается необходимая медицинская помощь.