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Власть

Сторонники Алмазбека Атамбаева просят отпустить его под домашний арест

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева собрались у здания исправительной колонии № 47, чтобы поддержать его.
 
Собравшиеся рассказали, что обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента. В связи с этим они попросили его отпустить под домашний арест на лечение.
 

На собрание прибыла также супруга бывшего президента Раиса Атамбаева.

Ранее сообщалось, что у Алмазбека Атамбаева диагностирован бронхит. Адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил 24.kg, что бывшему президенту оказывается необходимая медицинская помощь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172025/
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