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Власть

Госдеп США ищет специалиста, чтобы помогать новым властям Кыргызстана

Госдеп США ищет специалиста на должность старшего консультанта по вопросам верховенства закона и борьбы с коррупцией в свое посольство в Кыргызстане. Об этом говорится в документе, с которым ознакомились журналисты RT.

Уточняется, что вакансия, помимо прочего, предполагает оказание содействия властям республики в проведении реформ. 

В обязанности кандидата войдут в том числе консультирование правительства КР по вопросам разработки, реализации и продвижения системных, организационных, правовых и регуляторных реформ в сфере правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, а также оказание содействия Бишкеку в борьбе с коррупцией.

Предполагается, что в рамках своей работы консультант должен будет взаимодействовать как с американскими, так и с местными органами власти, в частности с сотрудниками Генеральной прокуратуры, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и Министерства юстиции.

Подобное взаимодействие, помимо прочего, подразумевает планирование и проведение тренингов для представителей сферы правосудия, а также составление «технической и программной документации», включая финансовые и информационные служебные записки, бюджетные документы, отчеты.

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Как отмечают в Госдепе, кандидат на рассматриваемую позицию должен соответствовать ряду критериев — в качестве претендентов в ведомстве будут рассматривать лишь граждан Соединенных Штатов, имеющих высшее образование в области юриспруденции и необходимый для выполнения служебных обязанностей опыт работы, в том числе в странах бывшего СССР.

Ранее издание ForeignLobby.com. сообщило, что Садыр Жапаров подписал договор о лоббировании интересов республики на сумму $1 миллион с целью получения международной помощи в связи с экономическим кризисом, который способствовал свержению его предшественника. Об этом сообщает издание  

Аппарат главы государства подписал контракт с бывшим офицером израильской военной разведки Ари Бен-Менаше 30 октября.

Договор предусматривает лоббирование интересов фирмой Бен-Менаше Dickens & Madson Canada, расположенной в Монреале, в правительстве Соединенных Штатов и ​​на Ближнем Востоке с целью оказания помощи центральноазиатской республике.

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ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. 

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала сказал, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172017/
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