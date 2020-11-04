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Власть

Он сам просился в премьеры. Депутат обвинил Омурбека Бабанова во лжи

Омурбек Бабанов сам себя предлагал на пост технического премьер-министра. Об этом журналистам сообщил депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов.

Ранее бывший лидер «Республики» заявил, что представители нескольких партий попросили его возглавить правительство. По его словам, лично Алтынбек Сулайманов отправил к нему домой помощника и позвал в отель «Жаннат», где была бы выдвинута его кандидатура.

«Омурбек Бабанов любит присваивать себе чужие успехи, если все хорошо. А если что-то пойдет плохо — уходит в сторонку. Он сам предлагал свою кандидатуру. Говорил, что сможет вывести страну из кризиса. А разбудили рано утром 6 и 7 октября не только его, но и меня, когда мы создавали координационный совет», — сказал Алтынбек Сулайманов.

По его словам, Омурбек Бабанов лжет, говоря, что все члены координационного совета знали об участии бывшего президента Алмазбека Атамбаева в митинге 9 октября. «Мы не знали, что Бабанов пойдет в «Форум» к Алмазбеку Атамбаеву. Он нам про это не говорил», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171872/
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