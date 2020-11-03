Садыр Жапаров собирает тысячи людей. Волонтер напомнил о второй волне COVID-19

Продолжается рабочая поездка исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова по регионам страны.

Накануне он собрал жителей Баткена, сегодня провел встречу с жителями Оша и Ошской области. Сейчас он отвечает на вопросы жителей Джалал-Абада. По данным местных СМИ, на каждом таком мероприятии находится по меньшей мере около 3-4 тысяч человек.

В Джалал-Абаде один из участников встречи, представившись волонтером, напомнил собравшимся о COVID-19.

«Садыр аке, вы недавно говорили, что у вас нет времени даже поспать. У волонтеров то же самое. Нам срочно нужно 300 кислородных баллонов. Число больных коронавирусом с каждым днем растет, но, несмотря на это, люди продолжают проводить тои и похороны. Если у вас есть семья, есть пожилые родители не ходите на тои, не собирайтесь группами», — призвал активист.

Однако Садыр Жапаров проигнорировал опасения волонтера, лишь поручив полпреду правительства в регионе решить вопрос с кислородными баллонами.

Местные жители выразили поддержку Садыру Жапарову. Они называли его своим президентом и даже пожелали ему вечно править Кыргызстаном.

Садыр Жапаров повторил ранее сказанное им в Оше — о конституционной реформе, сроках парламентских выборов, коррупции и борьбе с ней и почему он против партийной системы.