10:17
USD 81.80
EUR 95.16
RUB 1.02
Власть

Мэрия Бишкека расторгнет договоры аренды с должниками

Мэрия Бишкека расторгнет договоры с арендаторами, которые не выполняют обязательства — не платят за аренду, используют земельные участки не по назначению. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, вопрос будет рассматриваться сегодня, 3 ноября, на заседании комиссии по предоставлению прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

«Таких «неуважаемых» арендаторов у нас 223, их задолженность достигла более 380 миллионов сомов», — отметили в мэрии.

Столичная мэрия во главе с вице-мэром по земельной и транспортной политике Азизом Алымкуловым продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности за пользование муниципальными земельными участками и их возвращением на баланс города.

По результатам инвентаризации определены 35 земельных участков, которые должны передать 10 процентов жилой площади городу. «На 2 ноября заключены и нотариально удостоверены четыре договора, то есть в муниципальную собственность города поступит 7 тысяч 747,84 квадратных метра жилой площади», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171700/
просмотров: 424
Версия для печати
Материалы по теме
Акимы районов Бишкека будут принимать горожан каждый день
В мэрии Бишкека продолжаются кадровые перестановки. Сменились акимы
В соцсетях на вопросы бишкекчан будут отвечать помощники Балбака Тулобаева
Подземные трубы обматывают скотчем. Ответ мэрии Бишкека
Мэрия расчищает проспект Дэн Сяопина для строительства тротуара и велодорожки
И. о. мэра Бишкека пошел на базар. Проверил цены на продукты
В Бишкеке обсудили возобновление обучения в офлайн-режиме. Оно коснется не всех
Жамалбек Ырсалиев стал вице-мэром Бишкека
Айжан Чыныбаева стала вице-мэром Бишкека
Балбак Тулобаев предложил советнику Гуле Алмамбетовой покинуть мэрию
Популярные новости
Советник Садыра Жапарова скрыл в&nbsp;своих декларациях крупную недвижимость Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость
Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в&nbsp;политику Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в политику
Выборы президента. Четвертое уведомление об&nbsp;участии в&nbsp;гонке поступило в&nbsp;ЦИК Выборы президента. Четвертое уведомление об участии в гонке поступило в ЦИК
Пограничники перешли на&nbsp;усиленное несение службы. По&nbsp;поручению Садыра Жапарова Пограничники перешли на усиленное несение службы. По поручению Садыра Жапарова
Бизнес
Любишь футбол? Тогда тебе к&nbsp;нам. Объявляется набор в&nbsp;Школу футбольного арбитра Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра
Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов
Успешная история трансплантации почки в&nbsp;Acıbadem Успешная история трансплантации почки в Acıbadem
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
3 ноября, вторник
10:11
Камчи Кольбаев останется в СИЗО ГКНБ. Адвокаты отозвали жалобу Камчи Кольбаев останется в СИЗО ГКНБ. Адвокаты отозвали...
10:07
ГКНБ: В Оше пресечена деятельность вооруженной преступной группировки
10:03
В Араване у владельца хлопкового завода изъяли огнестрельное оружие
10:00
Открывать ли школы со второй четверти? Голосование
09:43
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Милиция ищет пострадавших