Мэрия Бишкека расторгнет договоры аренды с должниками

Мэрия Бишкека расторгнет договоры с арендаторами, которые не выполняют обязательства — не платят за аренду, используют земельные участки не по назначению. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, вопрос будет рассматриваться сегодня, 3 ноября, на заседании комиссии по предоставлению прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

«Таких «неуважаемых» арендаторов у нас 223, их задолженность достигла более 380 миллионов сомов», — отметили в мэрии.

Столичная мэрия во главе с вице-мэром по земельной и транспортной политике Азизом Алымкуловым продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности за пользование муниципальными земельными участками и их возвращением на баланс города.

По результатам инвентаризации определены 35 земельных участков, которые должны передать 10 процентов жилой площади городу. «На 2 ноября заключены и нотариально удостоверены четыре договора, то есть в муниципальную собственность города поступит 7 тысяч 747,84 квадратных метра жилой площади», — отметили в мэрии.