Омурбек Бабанов выступает за президентскую форму правления. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Азаттык».

По его словам, у нас сегодня суперпрезидентское правление. Но ответственность на себя берет только премьер-министр. «Пусть вместе с главой правительства ответственность берет на себя и президент», — сказал политик.

Он также заявил, что депутаты Жогорку Кенеша должны обладать абсолютной неприкосновенностью. По мнению Омурбека Бабанова, снятие депутатской неприкосновенности было ошибкой.

«Омурбек Текебаев снял эту неприкосновенность и сам попал. Поэтому надо проверять кандидатов в депутаты до выборов. Если он чист, то нардеп должен иметь абсолютную неприкосновенность. Вот тогда он будет смело выступать», — добавил он.