19:03
USD 81.80
EUR 95.48
RUB 1.03
Власть

Омурбек Бабанов выступает за президентскую форму правления

Омурбек Бабанов выступает за президентскую форму правления. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Азаттык».

По его словам, у нас сегодня суперпрезидентское правление. Но ответственность на себя берет только премьер-министр. «Пусть вместе с главой правительства ответственность берет на себя и президент», — сказал политик.

Он также заявил, что депутаты Жогорку Кенеша должны обладать абсолютной неприкосновенностью. По мнению Омурбека Бабанова, снятие депутатской неприкосновенности было ошибкой.

«Омурбек Текебаев снял эту неприкосновенность и сам попал. Поэтому надо проверять кандидатов в депутаты до выборов. Если он чист, то нардеп должен иметь абсолютную неприкосновенность. Вот тогда он будет смело выступать», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171678/
просмотров: 781
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Омурбек Бабанов пока не принял решение о своем участии
Омурбек Бабанов раскритиковал Жогорку Кенеш шестого созыва
Омурбек Бабанов: Беспорядки 9 октября спровоцировали третьи силы
Садыр Жапаров встретился с экс-премьером Омурбеком Бабановым. Что обсуждали
Опубликовано видео, как с площади уводят Омурбека Бабанова и Кадыра Атамбаева
В машину экс-премьер-министра Омурбека Бабанова тоже стреляли
К зданию «Форума» приехал Омурбек Бабанов
Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
Бабанов: Не вижу оснований для импичмента, если президент сам уйдет в отставку
Четыре партии выдвинули Омурбека Бабанова на должность премьера
Популярные новости
Советник Садыра Жапарова скрыл в&nbsp;своих декларациях крупную недвижимость Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость
Садыр Жапаров признал и&nbsp;объяснил свои кадровые ошибки Садыр Жапаров признал и объяснил свои кадровые ошибки
Конституционная реформа Жапарова&nbsp;&mdash; узурпация власти и&nbsp;удар по&nbsp;имиджу Кыргызстана Конституционная реформа Жапарова — узурпация власти и удар по имиджу Кыргызстана
У&nbsp;и.&nbsp;о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь У и. о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь
Бизнес
Любишь футбол? Тогда тебе к&nbsp;нам. Объявляется набор в&nbsp;Школу футбольного арбитра Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра
Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов
Успешная история трансплантации почки в&nbsp;Acıbadem Успешная история трансплантации почки в Acıbadem
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
2 ноября, понедельник
19:01
Выборы президента. Для теле-и радиоканалов появились новые требования Выборы президента. Для теле-и радиоканалов появились но...
18:57
В Бишкеке вакцину от гриппа получили больше 58 тысяч человек
18:43
Балбак Тулобаев поручил провести вакцинацию от гриппа на крупных базарах
18:34
Омурбек Бабанов выступает за президентскую форму правления
18:30
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет