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Власть

Рабочая поездка в Баткен. Что вызывает обеспокоенность у Садыра Жапарова

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом строительства автомобильных дорог Кок-Таш – Тамдык и Ак-Сай – Рават. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

Садыр Жапаров отметил, что с завершением строительства появится возможность проехать в Лейлекский район, город Сулюкту, а также в села Самаркандек и Ак-Татыр Баткенского района через независимую кольцевую дорогу в обход Таджикистана.

Он также проинспектировал строительство моста между селами Ак-Сай и Капчыгай. Министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев отметил, что работы планируется завершить к концу 2020 года.

Садыр Жапаров поручил обратить особое внимание на качество возводимых инфраструктурных объектов. 

Кроме того, по его словам, необходимо в приоритетном порядке рассмотреть вопрос по улучшению социально-экономической ситуации в регионе, а также безопасности на приграничных территориях.

«Уровень жизни местного населения, проблемы, связанные с границами,  это вопросы, которые вызывают у меня обеспокоенность. Баткен – стратегический регион, он расположен вдалеке от столицы и граничит с двумя сопредельными государствами. Поэтому мы обязаны ему уделить особое внимание»,  заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171631/
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