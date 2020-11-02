Рабочая поездка в Баткен. Что вызывает обеспокоенность у Садыра Жапарова

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом строительства автомобильных дорог Кок-Таш – Тамдык и Ак-Сай – Рават. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что с завершением строительства появится возможность проехать в Лейлекский район, город Сулюкту, а также в села Самаркандек и Ак-Татыр Баткенского района через независимую кольцевую дорогу в обход Таджикистана.

Он также проинспектировал строительство моста между селами Ак-Сай и Капчыгай. Министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев отметил, что работы планируется завершить к концу 2020 года.

Садыр Жапаров поручил обратить особое внимание на качество возводимых инфраструктурных объектов.

Кроме того, по его словам, необходимо в приоритетном порядке рассмотреть вопрос по улучшению социально-экономической ситуации в регионе, а также безопасности на приграничных территориях.

«Уровень жизни местного населения, проблемы, связанные с границами, — это вопросы, которые вызывают у меня обеспокоенность. Баткен – стратегический регион, он расположен вдалеке от столицы и граничит с двумя сопредельными государствами. Поэтому мы обязаны ему уделить особое внимание», — заключил Садыр Жапаров.