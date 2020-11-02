14:27
USD 81.80
EUR 95.48
RUB 1.03
Власть

Садыр Жапаров отправился в Баткен. Что он там делает

В рамках рабочей поездки исполняющий обязанности президента премьер-министр сегодня отправился с рабочей поездкой по регионам страны.

Он прибыл в Баткен и ознакомился со строительством инфраструктурных объектов в области.

По данным пресс-службы кабмина, Садыр Жапаров посетил новую насосную станцию в селе Ак-Сай. Ее строительство было начато в 2019 году с целью полного оснащения поливной водой жителей участка Бакай.

Садыр Жапаров дал поручение местным органам завершить строительство станции к следующему поливному сезону.

«Решая проблему поливной воды, мы не только улучшаем условия жизни простых людей, но и делаем большой шаг вперед для развития сельского хозяйства. Улучшение и модернизация ирригационных систем обеспечат продовольственную безопасность. Поэтому обеспечение населения поливной водой — приоритетное направление в работе правительства», — сказал он.

Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря этого года. После завершения строительства насосной станции будет освоено 140 гектаров новых орошаемых земель, а также используемые в данный момент 290 гектаров, будет создано более 500 новых рабочих мест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171610/
просмотров: 789
Версия для печати
Популярные новости
Советник Садыра Жапарова скрыл в&nbsp;своих декларациях крупную недвижимость Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость
Садыр Жапаров признал и&nbsp;объяснил свои кадровые ошибки Садыр Жапаров признал и объяснил свои кадровые ошибки
Конституционная реформа Жапарова&nbsp;&mdash; узурпация власти и&nbsp;удар по&nbsp;имиджу Кыргызстана Конституционная реформа Жапарова — узурпация власти и удар по имиджу Кыргызстана
У&nbsp;и.&nbsp;о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь У и. о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь
Бизнес
Успешная история трансплантации почки в&nbsp;Acıbadem Успешная история трансплантации почки в Acıbadem
Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить Профилактика инфаркта миокарда. Катастрофу можно предотвратить
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и&nbsp;Coca-Cola продлевают акцию до&nbsp;1&nbsp;декабря Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают акцию до 1 декабря
MegaCom продлевает подключение к&nbsp;тарифам для школьников и&nbsp;студентов MegaCom продлевает подключение к тарифам для школьников и студентов
2 ноября, понедельник
14:24
Пятый митинг проходит в Бишкеке. Участники требуют провести кредитную амнистию Пятый митинг проходит в Бишкеке. Участники требуют пров...
14:24
Медиасообщество призывает власти расследовать факты нападения на журналистов
14:05
Садыр Жапаров отправился в Баткен. Что он там делает
14:01
В судах Бишкека рассматриваются дела шести объектов, построенных с нарушениями
13:58
Четвертый митинг проходит в Бишкеке. Его участницы объявили бессрочную голодовку