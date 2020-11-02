Садыр Жапаров отправился в Баткен. Что он там делает

В рамках рабочей поездки исполняющий обязанности президента премьер-министр сегодня отправился с рабочей поездкой по регионам страны.

Он прибыл в Баткен и ознакомился со строительством инфраструктурных объектов в области.

По данным пресс-службы кабмина, Садыр Жапаров посетил новую насосную станцию в селе Ак-Сай. Ее строительство было начато в 2019 году с целью полного оснащения поливной водой жителей участка Бакай.

Садыр Жапаров дал поручение местным органам завершить строительство станции к следующему поливному сезону.

«Решая проблему поливной воды, мы не только улучшаем условия жизни простых людей, но и делаем большой шаг вперед для развития сельского хозяйства. Улучшение и модернизация ирригационных систем обеспечат продовольственную безопасность. Поэтому обеспечение населения поливной водой — приоритетное направление в работе правительства», — сказал он.

Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря этого года. После завершения строительства насосной станции будет освоено 140 гектаров новых орошаемых земель, а также используемые в данный момент 290 гектаров, будет создано более 500 новых рабочих мест.