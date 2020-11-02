О роли культуры в развитии общества рассказал Садыр Жапаров

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров поздравил деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«С момента обретения независимости мы достигли больших результатов и смогли сохранить многообразие нашей национальной культуры и искусства. В этом году мы отмечаем 25 годовщину Дня работника культуры, который был утвержден в 1995 году постановлением правительства Кыргызской Республики», — отмечено в поздравлении.

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«Культура является отражением развития общества, истинные служители культуры всегда были гордостью народа, которые, несмотря ни на какие сложности и противоречия, всегда выражают свое объективное мнение в защиту национальных традиций и присущих человеку моральных ценностей. В культуре кристаллизуется все то, чем живет человек, что волнует его в общественной и личной жизни, формирует его взгляды, мысли, чувства и идеалы. Она всегда была и остается основой общественной, политической и экономической жизни страны», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров отметил, что без культуры нет нации и нет нации без культуры.

«Культура кыргызов складывалась на протяжении многих веков, соединяя в себе уникальные традиции кочевой цивилизации и достижения разных народов. Культура оказывает влияние на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует на созидание и творческий поиск», — сказал он.

По словам Садыра Жапарова, в настоящее время в театре, кино, музыке, изобразительном искусстве и других сферах национальной культуры наблюдается поступательное движение.

Для сохранения и развития культуры требуется особое внимание и поддержка со стороны государства.

Он выразил уверенность, что созидательный труд деятелей культуры будет способствовать дальнейшему приумножению потенциала нашей страны.

Садыр Жапаров пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации новых творческих проектов.