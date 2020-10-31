И. о. президента поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником

И. о. президента Садыр Жапаров поздравил нынешних и бывших сотрудников милиции с профессиональным праздником.

В тексте поздравления говорится, что эта дата — признание на государственном уровне неустанного труда многих поколений сотрудников милиции, благодарность общества за их самоотверженную службу.

«В истории правоохранительных органов немало примеров героизма и отваги. С момента создания сотрудники милиции боролись с басмачеством, доблестно сражались во время Великой Отечественной войны и поддерживали законность и порядок в районах, не затронутых сражениями, а после войны защищали страну от разгула преступности», — указано в сообщении.

И. о. президента добавил, что сегодня сотрудники милиции высоко осознают профессиональные задачи, успешно выполняют обязанности в сложных условиях постоянных перемен в обществе, стоят на страже закона и прав человека, борются с международной организованной преступностью, терроризмом и религиозным экстремизмом.

Уверен, вы и дальше будете добросовестно выполнять поставленные задачи, оправдывать доверие народа, обеспечивать общественную безопасность и верховенство закона, поднимать престиж правоохранительных органов. Садыр Жапаров

«Хочу также выразить огромную благодарность уважаемым ветеранам, которые передают свои многолетние знания и опыт следующим поколениям. Мы рассчитываем на помощь простых граждан в поддержании общественного порядка в стране и дорожим их мнением», — отмечено в сообщении.