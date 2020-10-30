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Власть

Садыр Жапаров: Китайские инвесторы могут чувствовать себя в безопасности в КР

Садыр Жапаров заверил посла КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь, что китайские инвесторы и предприятия могут чувствовать себя в безопасности. Об этом он заявил сегодня на встрече.

Садыр Жапаров отметил, что общественно-политическая ситуация в КР стабилизировалась в течение короткого времени. При этом он подчеркнул, что сотрудничество с Китаем является одним из главных приоритетов во внешней политике страны.

«Кыргызстан остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он также выразил благодарность китайской стороне за поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и предоставленную гуманитарную помощь.

«Китайская Народная Республика одной из первых оказала и продолжает оказывать своевременную и постоянную помощь Кыргызской Республике. Это знак истинной дружбы и добрососедства между нашими государствами. Мы намерены активизировать двустороннее сотрудничество между КР и КНР по всем направлениям», — сказал Садыр Жапаров.

Кроме того, он отметил личный вклад Ду Дэвэнь в укрепление дружбы между двумя странами и выразил готовность Кыргызстана к дальнейшему плодотворному партнерству с Китаем.

В свою очередь посол от имени правительства КНР поздравила Садыра Жапарова с назначением на должность премьер-министра.

«Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями, надежными партнерами. Дружба между народами наших государств уходит своими корнями в далекое прошлое, во времена древнего Великого шелкового пути. КНР искренне желает КР мира и процветания и всегда готова помочь по мере возможности», — заявила Ду Дэвэнь.

В рамках беседы посол обратила внимание на вопрос обеспечения безопасности китайских компаний и предприятий, осуществляющих деятельность в нашей республике.

По вопросу полноценного функционирования КПП «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайском участке госграницы она сказала, что 6 ноября планируется рабочая встреча представителей компетентных органов двух стран с целью обсуждения проблемных вопросов, связанных с действующим алгоритмом прохождения грузов.

«Возобновление с начала сентября работы контрольно-пропускного пункта «Торугарт» свидетельствует о добрых чувствах китайского народа к кыргызскому. Однако на фоне пандемии государствам приходится адаптироваться к новым условиям. Этот вопрос носит исключительно технический характер, так как карантинные требования очень высокие», — отметила Ду Дэвэнь.

Стороны также затронули вопросы реализации ряда двусторонних проектов. В завершение встречи они выразили готовность к продолжению активного диалога для решения актуальных вопросов, стоящих на повестке дня кыргызско-китайского сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171468/
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