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Власть

Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия высшему руководству Кыргызстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия новому высшему руководству Кыргызстана и пожелания дальнейших успехов в работе. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, сегодня в рамках рабочего визита в Нур-Султан министра иностранных дел Руслана Казакбаева принял Касым-Жомарт Токаев. Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахского сотрудничества в политической, торгово-экономической, водноэнергетической и транзитно-логистической сферах, а также наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.

«Особое внимание они уделили вопросам совместного противодействия распространению COVID-19. Также обсудили социально-экономическую ситуацию в КР и РК в период пандемии коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171459/
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Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия высшему руководству Кыргызстана