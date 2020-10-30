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Власть

Артем Новиков: У меня нет политических амбиций становиться и. о. президента

«У меня нет политических амбиций, чтобы становиться и. о. президента», — заявил журналистам первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его словам, сейчас по поводу его возможного карьерного роста и статуса и. о. президента после отставки Садыра Жапарова есть разные мнения юристов и экспертов. Сам Артем Новиков становиться и. о. президента не собирается.

«У меня есть свой блок вопросов, который связан с финансово-экономическим блоком правительства. И я хочу в полной мере сконцентрироваться на реализации этих задач», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171412/
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