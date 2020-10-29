21:16
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Власть

Садыр Жапаров передал привет премьер-министру Казахстана, а МИД просит помощи

Сегодня в Нур-Султане главу МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева принял премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, Руслан Казакбаев передал приветственные слова от имени исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова.

Он сообщил о постепенной стабилизации ситуации в Кыргызстане и возвращении политических процессов в правовое поле, заверил, что кыргызская сторона остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров. Глава МИД КР заверил казахстанскую сторону о том, что правительством КР будут предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности казахстанских инвестиций в соответствии с законодательством страны.

Руслан Казакбаев просил Аскара Мамина рассмотреть возможность оказания финансовой помощи для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности с учетом социально-экономической ситуации в Кыргызстане в посткризисный период.

В ходе переговоров стороны также обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Особое внимание стороны уделили вопросам противодействия распространению пандемии COVID-19 и договорились в ближайшее время организовать двусторонние встречи на высшем и высоком уровне, в том числе в рамках участия в многосторонних мероприятиях. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/171330/
просмотров: 1022
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан просит защитить свои компании, работающие в Кыргызстане
Кыргызстан просит у Казахстана безвозмездной помощи для медиков
Садыр Жапаров признал и объяснил свои кадровые ошибки
У и. о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь
Сестра Садыра Жапарова до сих пор в розыске. Генпрокуратура не комментирует
Конституционная реформа Жапарова — узурпация власти и удар по имиджу Кыргызстана
Фарид Ниязов решил дать советы Садыру Жапарову
Садыр Жапаров призывает кыргызстанцев сообщать о коррупции в ГКНБ через соцсети
Великое расчехление. Дастан Бекешев о рисках поправок в Уголовный кодекс
Садыр Жапаров отреагировал на просьбу обеспечить ужинами медиков в обсервациях
Популярные новости
Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о&nbsp;требовании криминала властям Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о требовании криминала властям
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с&nbsp;Садыром Жапаровым Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а&nbsp;брат Садыра Жапарова останавливает Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает
Садыр Жапаров уйдет в&nbsp;отставку: намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты
Бизнес
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
29 октября, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 октября: заморозки Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 октября: заморозки
20:44
В Кыргызстане осенние каникулы начнутся 2 ноября
20:37
Садыр Жапаров передал привет премьер-министру Казахстана, а МИД просит помощи
20:33
Скончался председатель Союза архитекторов КР Алымбек Абдраимов
20:22
Казахстан просит защитить свои компании, работающие в Кыргызстане