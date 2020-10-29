Садыр Жапаров передал привет премьер-министру Казахстана, а МИД просит помощи

Сегодня в Нур-Султане главу МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева принял премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, Руслан Казакбаев передал приветственные слова от имени исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова.

Он сообщил о постепенной стабилизации ситуации в Кыргызстане и возвращении политических процессов в правовое поле, заверил, что кыргызская сторона остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров. Глава МИД КР заверил казахстанскую сторону о том, что правительством КР будут предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности казахстанских инвестиций в соответствии с законодательством страны.

Руслан Казакбаев просил Аскара Мамина рассмотреть возможность оказания финансовой помощи для поддержания бюджета страны и обеспечения продовольственной безопасности с учетом социально-экономической ситуации в Кыргызстане в посткризисный период.

В ходе переговоров стороны также обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Особое внимание стороны уделили вопросам противодействия распространению пандемии COVID-19 и договорились в ближайшее время организовать двусторонние встречи на высшем и высоком уровне, в том числе в рамках участия в многосторонних мероприятиях.