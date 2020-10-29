Садыр Жапаров призывает кыргызстанцев сообщать о коррупции в ГКНБ через соцсети

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев сообщать о коррупции в Антикоррупционную службу ГКНБ через социальные сети и мессенджеры. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Государственный комитет национальной безопасности построил мост через социальные сети для удобства обратившихся граждан. Граждане могут отправлять видеоматериалы, связанные с коррупцией, через приложения WhatsApp, Telegram, Facebook.

«С 28 октября 2020 года в ГКНБ работают мобильные приложения WhatsApp, Telegram и Facebook для удобства граждан, обратившихся в АБС. Используя эти приложения, вы можете отправлять сообщения, аудио- и видеоматериалы о коррупционных проявлениях», — уточнил он.

WhatsApp 0501660020;

Telegram 0501660020;

электронная почта ГКНБ gknb@gmail.com.

Напомним, ранее Садыр Жапаров объявил экономическую амнистию.

«Предоставленными мне полномочиями я официально объявляю экономическую амнистию», — заявил в своем обращении он 21 октября 2020 года. Однако ни об одном факте добровольной явки кого-либо в органы пока не сообщается.