17:46
USD 81.13
EUR 95.80
RUB 1.06
Власть

В парламенте предлагают запретить бинарные опционы

В парламенте Кыргызстана предлагают запретить бинарные опционы. Вопрос обсуждается сегодня на заседании.

Бинарный опцион — это финансовый инструмент, который позволяет зарабатывать за счет прогнозов на изменение цен рыночных активов. Говоря простыми словами, бинарный опцион — это ставка на то, повысится цена или упадет.

Депутат Дастан Бекешев предложил принять в первом чтении документ, отметив, что нужно рассмотреть все предложения, а сегодня это сделать невозможно. Нардепы также отложили рассмотрение законопроекта о так называемой исторической прибыли с разработки Кумтора.

Документы приняты в первом чтении. Завтра парламентарии планируют продолжить заседание и принять в трех чтениях направленные правительством законопроекты.

Ссылка: https://24.kg/vlast/171155/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты парламента не поддержали кандидатуру Аиды Исмаиловой на пост министра
Шестой созыв узурпировал законодательную власть и нарушил Конституцию
Депутат Наталья Никитенко о незаконных попытках изменить Конституцию
Комитет гражданского контроля требует от парламента шестого созыва распуститься
Кворум собрали спустя пять часов. Депутаты продлили рабочий день
Депутаты не могут рассмотреть вопрос переноса даты выборов. Нет кворума
Депутаты Жогорку Кенеша сбежали в Алматы? Ответ Погранслужбы Казахстана
Деловой этикет депутаты знают: сегодня пришли в костюмах и без кепок
Депутаты собираются на внеочередное заседание. Кто уже прибыл
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент
Популярные новости
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с&nbsp;Садыром Жапаровым Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о&nbsp;требовании криминала властям Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о требовании криминала властям
Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а&nbsp;брат Садыра Жапарова останавливает Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает
Садыр Жапаров уйдет в&nbsp;отставку: намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты
Бизнес
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
28 октября, среда
17:39
В парламенте предлагают запретить бинарные опционы В парламенте предлагают запретить бинарные опционы
17:17
В Бишкеке ликвидировали канал сбыта наркотиков через интернет
17:07
Балбак Тулобаев был фигурантом уголовного дела. И. о. мэра называет это заказом
16:51
Садыр Жапаров опять говорит о конституционной реформе
16:23
В городе Ош в аварии погибли трое подростков