В парламенте предлагают запретить бинарные опционы

В парламенте Кыргызстана предлагают запретить бинарные опционы. Вопрос обсуждается сегодня на заседании.

Бинарный опцион — это финансовый инструмент, который позволяет зарабатывать за счет прогнозов на изменение цен рыночных активов. Говоря простыми словами, бинарный опцион — это ставка на то, повысится цена или упадет.

Депутат Дастан Бекешев предложил принять в первом чтении документ, отметив, что нужно рассмотреть все предложения, а сегодня это сделать невозможно. Нардепы также отложили рассмотрение законопроекта о так называемой исторической прибыли с разработки Кумтора.

Документы приняты в первом чтении. Завтра парламентарии планируют продолжить заседание и принять в трех чтениях направленные правительством законопроекты.