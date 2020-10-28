13:52
USD 81.13
EUR 95.80
RUB 1.06
Власть

Конфликт в Нагорном Карабахе. Еще одно заявление посольства Азербайджана

Посольство Азербайджана в Кыргызстане сделало очередное заявление в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

По данным дипломатической миссии, в результате ракетного обстрела Бардинского района (70 километров от зоны боевых действий) Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении 27 октября с применением реактивных систем залпового огня «Смерч» погибли четыре мирных жителя, включая малолетнего ребенка, серьезно ранены 13 человек, среди которых есть женщины и дети. «Политическое и военное руководство Армении несет полную ответственность за преступление против человечности, против мирного населения Азербайджана. Мы призываем международное сообщество занять твердую позицию в отношении привлечения преступников к ответственности», — подчеркнули в посольстве.

Напомним, 29 сентября власти Армении и Азербайджана объявили о вводе военного положения на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В регионе начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171096/
просмотров: 579
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт в Нагорном Карабахе. Посольство Азербайджана сделало заявление
Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял посла Азербайджана в Кыргызстане
Конфликт в Нагорном Карабахе. Еще одно заявление посольства Азербайджана
У Дома правительства стычка сторонников Садыра Жапарова и Тилека Токтогазиева
Конфликт в Нагорном Карабахе. Посольство Азербайджана озвучило свою позицию
В Бишкеке издана книга стихов дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой
Конфликт на границе Азербайджана и Армении: комментарий посольства в Бишкеке
Узбекистан заявил о 187 пострадавших в конфликте на границе с Кыргызстаном
МИД Узбекистана прокомментировал инцидент на границе
День Республики отмечает Азербайджан. О дружбе с КР рассказал Гидаят Оруджев
Популярные новости
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с&nbsp;Садыром Жапаровым Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о&nbsp;требовании криминала властям Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о требовании криминала властям
Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а&nbsp;брат Садыра Жапарова останавливает Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает
Садыр Жапаров уйдет в&nbsp;отставку: намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты
Бизнес
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
28 октября, среда
13:49
Пусть в милицию летят цветы, а не камни — Самату Курманкулову посвятили песню Пусть в милицию летят цветы, а не камни — Самату Курман...
13:25
Автопарк столичной скорой пополнился двумя реанимобилями
13:17
Депутаты парламента не поддержали кандидатуру Аиды Исмаиловой на пост министра
13:15
Митинг возле мэрии Бишкека. Протестующие требуют встречи с Балбаком Тулобаевым
13:14
Артем Новиков и Алексей Оверчук обсудили защиту российского бизнеса в КР