Конфликт в Нагорном Карабахе. Еще одно заявление посольства Азербайджана

Посольство Азербайджана в Кыргызстане сделало очередное заявление в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

По данным дипломатической миссии, в результате ракетного обстрела Бардинского района (70 километров от зоны боевых действий) Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении 27 октября с применением реактивных систем залпового огня «Смерч» погибли четыре мирных жителя, включая малолетнего ребенка, серьезно ранены 13 человек, среди которых есть женщины и дети. «Политическое и военное руководство Армении несет полную ответственность за преступление против человечности, против мирного населения Азербайджана. Мы призываем международное сообщество занять твердую позицию в отношении привлечения преступников к ответственности», — подчеркнули в посольстве.

Напомним, 29 сентября власти Армении и Азербайджана объявили о вводе военного положения на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В регионе начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками.