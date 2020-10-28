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Власть
Сюжет: COVID-19

У вас разве есть моральное право? Депутаты критикуют Аиду Исмаилову

Депутаты рассматривают кандидатуры на должности вице-премьер-министра по социальным вопросам и министра труда и социального развития. На них претендуют Эльвира Сурабалдиева и Аида Исмаилова.

По словам нардепа Умбеталы Кыдыралиева, Аида Исмаилова поступила безответственно, когда в разгар пандемии бросила свою работу и ушла на выборы. «Как гражданин, конечно, вы могли баллотироваться, но разве у вас есть моральное право? Вы тоже виновны в полном провале правительства по подготовке к пандемии COVID-19, и теперь вы идете на такой серезный пост», — подчеркнул Умбеталы Кыдыралиев.

Он напомнил, что Кыргызстан — социально ориентированное государство, и спросил, как Аида Исмаилова может идти в министры, если не знает, готово ли государство к борьбе с коронавирусом, что сделано, какой минимальный размер социального пособия?

Нардеп упрекнул и Эльвиру Сурабалдиеву за то, что она не смогла ответить на вопросы, легитимен ли шестой созыв Жогорку Кенеша и верно ли было принято решение о переносе парламентских выборов. Эльвира Сурабалдиева напомнила, что сдала накануне мандат, и посоветовала вопрос адресовать спикеру Канату Исаеву. Она также напомнила о том, что споры подобного рода должны решаться в Конституционной палате.

«Вы же везде заявляли о нашей нелегитимности. Что за двойные стандарты у вас? Вы должны были ответить — выборы перенесены, как и в других 48 странах мира из-за пандемии коронавируса. Это понятно?» — спросил Умбеталы Кыдыралиев.

Эльвира Сурабалдиева ответила, что учтет это замечание. «Нет, я вообще не понимаю, у нас что, такой кризис профессионалов? Как можно на такие ответственные должности выдвигать таких людей? В конце концов, правительство это же не экспериментальный орган», — возмутился Умбеталы Кыдыралиев.

С критикой выступили и другие парламентарии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171075/
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