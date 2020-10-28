Артем Новиков удивлен, что Евросоюз отложил финансирование проектов в КР

Первый вице-премьер Артем Новиков ответил, как будет решаться вопрос о финансировании проекта цифровизации.

Напомним, депутаты на заседании в госрезиденции «Ала-Арча» рассматривают кандидатов на должности вице-премьер-министра по социальным вопросам и министра по труду и социальному развитию. На эти посты претендуют Эльвира Сурабалдиева и Аида Исмаилова.

Нардеп Айнуру Алтыбаева спросила Артема Новикова, как собирается Кыргызстан решать вопрос с проектом цифровизации. Евросоюз приостановил финансирование в сумме $6 миллионов.

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос и пытаемся выяснить, почему ЕС отложил выделение финансов», — сказал Артем Новиков.

Айнуру Алтыбаева подчеркнула, что опасается того, что первый вице не понимает всю сложность проблемы.