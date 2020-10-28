12:21
USD 81.13
EUR 95.80
RUB 1.06
Власть

Артем Новиков удивлен, что Евросоюз отложил финансирование проектов в КР

Первый вице-премьер Артем Новиков ответил, как будет решаться вопрос о финансировании проекта цифровизации.

Напомним, депутаты на заседании в госрезиденции «Ала-Арча» рассматривают кандидатов на должности вице-премьер-министра по социальным вопросам и министра по труду и социальному развитию. На эти посты претендуют Эльвира Сурабалдиева и Аида Исмаилова.

Нардеп Айнуру Алтыбаева спросила Артема Новикова, как собирается Кыргызстан решать вопрос с проектом цифровизации. Евросоюз приостановил финансирование в сумме $6 миллионов.

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос и пытаемся выяснить, почему ЕС отложил выделение финансов», — сказал Артем Новиков.

Айнуру Алтыбаева подчеркнула, что опасается того, что первый вице не понимает всю сложность проблемы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/171072/
просмотров: 1587
Версия для печати
Материалы по теме
Артем Новиков встретился с послом России в Кыргызстане. О чем договорились
Артем Новиков: Бизнесу будет гарантирована безопасность и защита
Артем Новиков: Налоговая должна заниматься обслуживанием предпринимателей
Сложившаяся ситуация не подорвала доверие к банкам, считает Артем Новиков
Артем Новиков: Правительство должно обеспечить защиту и безопасность для бизнеса
В мобильном приложении «Услуги ГРС» появились новые возможности
Цифровизация в деле: в ЦСМ № 2 не работает электронная запись к врачу
Кыргызстанцы за рубежом могут получить электронную цифровую подпись
Премьер-министр раскритиковал работу по цифровизации в банке города Кербена
Сооронбай Жээнбеков: Искоренить коррупцию можно только через цифровизацию
Популярные новости
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с&nbsp;Садыром Жапаровым Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о&nbsp;требовании криминала властям Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о требовании криминала властям
Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а&nbsp;брат Садыра Жапарова останавливает Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает
Садыр Жапаров уйдет в&nbsp;отставку: намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты
Бизнес
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
28 октября, среда
12:20
Часть депутатов не хочет поддерживать Аиду Исмаилову Часть депутатов не хочет поддерживать Аиду Исмаилову
12:03
У вас разве есть моральное право? Депутаты критикуют Аиду Исмаилову
11:45
Артем Новиков удивлен, что Евросоюз отложил финансирование проектов в КР
11:29
По подозрению в коррупции задержан замначальника ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев
11:23
Работала плохо. Что ответила Аида Исмаилова на критику депутата Бекешева