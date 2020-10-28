Работала плохо. Что ответила Аида Исмаилова на критику депутата Бекешева

Кандидат на пост министра труда и социального развития Аида Исмаилова ответила на критику депутата Дастана Бекешева. Претендентку на пост сегодня обсуждают в парламенте.

По мнению нардепа, Аида Исмаилова, будучи вице-премьер-министром, в разгар пандемии показала себя очень плохо, не было координации, люди умирали на пороге лечебниц, не хватало лекарств и врачей. «Думаю, Садыр Нургожоевич мог бы другие кадры найти», — сказал Дастан Бекешев.

Аида Исмаилова с критикой не согласилась. Она считает, что работала хорошо и делала все, от нее зависящее, а система здравоохранения находится в кризисе уже давно, и когда она была парламентарием, не раз отмечала это в своих выступлениях. «Когда я была вице-премьером, то увидела ситуацию изнутри», — парировала Аида Исмаилова.

Айсулуу Мамашова спросила, почему не все врачи получили компенсацию. Аида Исмаилова отметила, что все надбавки за сентябрь выплачены тем медикам, кто работал в красной зоне. «Что касается инфицированных медиков, то работает комиссия. Сейчас на рассмотрении находится около 2 тысяч заявлений. Но не все врачи предоставляют полный пакет документов, поэтому идет задержка», — добавила Аида Исмаилова.

Айсулуу Мамашова отметила, что число заразившихся намного больше — 3 тысячи 600, и заболели как раз-таки те, кто и был в красной зоне.