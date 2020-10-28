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Власть

Приболел. Акылбек Жапаров объяснил, почему не выходил на работу

Депутат Жогорку Кенеша, советник исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова Акылбек Жапаров объяснил журналистам, почему не появлялся на работе три дня.

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По словам нардепа, он болел, а помощник не поставил в известность приемную главы государства.

«Любое решение и. о. президента принимается в интересах народа. Мы готовы принять и исполнять любое решение главы государства, если есть в этом необходимость. Я немного приболел. Это не COVID, поскольку я уже переболел двусторонней пневмонией, думаю, это была легкая стадия гриппа. Мы переполошились, но сегодня я вышел на работу. Видимо, коммуникации были неправильно построены, поэтому мой помощник не позвонил и не поставил в известность приемную», — сказал Акылбек Жапаров.

Напомним, советник исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова Акылбек Жапаров три дня не появлялся на работе. Глава государства в интервью журналистам сказала, что уволил его.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171048/
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