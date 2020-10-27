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Власть

Кыргызстан и Великобритания обсудили возврат выведенных из КР активов

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт при встрече уделили особое внимание вопросу взаимодействия по возврату в Кыргызскую Республику незаконно выведенных активов. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

По ее данным, встреча дипломатов состоялась сегодня. Между сторонами состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

«Принимая во внимание большой объем торгового оборота с Великобританией в виде экспорта золота из Кыргызстана, сделан акцент на необходимости диверсификации поставок продукции и товаров в Великобританию. Обсуждены вопросы сотрудничества в вопросах адаптации к изменениям климата, экологии, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес. Рассмотрен график мероприятий двусторонней повестки дня сотрудничества», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170989/
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