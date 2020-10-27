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Власть

Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева сдала мандат

Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева сдала мандат. Сегодня ЦИК рассмотрел ее заявление.

Уточняется, что на место Эльвиры Сурабалдиевой претендует Чинара Урумкалиева. Она работала в аппарате Жогорку Кенеша экспертом. 

Вакантный мандат передан также новому депутат фракции «Республика — Ата Журт» Самату Исманову. О нем в открытых источниках информации нет. Известно только, что в списке партии «РАЖ», зарегистрированном в 2015 году, он значился под № 101.

Он пришел в Жогорку Кенеш вместо Курманкула Зулушева, занявшего пост генпрокурора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170975/
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