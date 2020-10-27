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Власть

Равшан Сабиров проверил готовность ТЭЦ Бишкека к зиме

Вице-премьер-министр Равшан Сабиров ознакомился с готовностью ТЭЦ Бишкека к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что вице-премьер побывал на угольном складе теплоэлектроцентрали, а также ознакомился с работой диспетчерской и ходом планового ремонта.

Согласно информации ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», для прохождения осенне-зимнего периода Бишкекской ТЭЦ необходимо 1 миллион 110 тысяч тонн угля. На сегодня запасы составляют 296 тысяч тонн, в том числе 268 тысяч тонн отечественного угля и 28,5 тысячи — импортного. Этого объема хватит на два месяца.

«Необходимо взять под особый контроль прохождение очередного отопительного сезона с тем, чтобы городские учреждения, предприятия и население были бесперебойно обеспечены горячей водой и теплом. В связи с серьезной эпидемиологической обстановкой в стране к этой задаче необходимо отнестись с особой серьезностью. В случае ненадлежащей работы руководители понесут личную ответственность», — подчеркнул Равшан Сабиров.

Вице-премьер-министр также остановился на вопросах борьбы с коррупцией и подчеркнул, что правительство будет проводить последовательную и активную работу по искоренению коррупционных проявлений в энергетическом секторе.

Напомним, что работа отопительных котлов и турбогенераторов идет согласно утвержденному плану. В настоящее время Бишкектеплосеть обеспечивает электроэнергией 129 тысяч 691 абонента, в том числе 240 социальных объектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170969/
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