Это ложь. В ГКНБ отреагировали на заявление Кенешбека Дуйшебаева

ГКНБ обещает усилить борьбу с коррупцией и криминалом.

В ведомстве отреагировали на сегодняшнее заявление экс-секретаря Совета безопасности Кенешбека Дуйшебаева о том, что якобы власть договорилась с ОПГ.

В ГКНБ заявили, что это не соответствует действительности и не имеет под собой никакой почвы. «ГКНБ ведет активную борьбу с коррупцией и криминалом. Все мероприятия проводятся строго в рамках закона. Ведется соответствующая работа по демонтажу коррупционных схем в госорганах, возмещению ущерба государству и искоренению криминальных проявлений.

ГКНБ будет только усиливать борьбу с коррупцией и криминалом», — говорится в релизе.

Ранее экс-глава Совбеза назвал задержание Райымбека Матраимова шоу.

Сегодня исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров назначил 60-летнего Рыскелди Мусаева главой Совбеза.

Напомним, что Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР и водворили в СИЗО ГКНБ.