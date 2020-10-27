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Власть

Артем Новиков встретился с послом России в Кыргызстане. О чем договорились

В Бишкеке состоялась встреча первого вице-премьер-министра Артема Новикова с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Уточняется, что в ходе встречи Артем Новиков отметил: Россия всегда была и остается надежным стратегическим и основным торгово-экономическим партнером.

«Мы все также привержены всем ранее взятым на себя обязательствам как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Кыргызская сторона продолжит активную работу по развитию и углублению двустороннего торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного сотрудничества, а также в рамках Евразийской экономической интеграции и СНГ», — подчеркнул он.

Николай Удовиченко поздравил Артема Новикова с назначением и заявил, что, несмотря на ситуацию в КР, российские инвесторы проявляют большой интерес к работе на нашем рынке. Он заверил, что с российской стороной будет выстроено эффективное экономическое сотрудничество и в ближайшее время правительство подготовит предложения по дальнейшему развитию двусторонних отношений в экономической сфере.

«Одним из важных вопросов являются защита инвесторов, в том числе российских, на государственном уровне и обеспечение их безопасности на территории страны. Могу с уверенностью сказать, что РФ — союзник для Кыргызстана, без всякого сомнения», — заметил посол.

Стороны также отметили важность реализации совместных проектов, связанных с поставками Россией таможенного и лабораторного оборудования в рамках технической помощи по присоединению к Евразийскому экономическому союзу, модернизации налоговой системы и внедрения системы маркировки, а также активизации деятельности Российско-Кыргызского фонда развития.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170929/
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