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Власть
Сюжет: COVID-19

Вопрос возобновления работы детсадов и школ обсудили в правительстве

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела рабочее совещание по вопросам возобновления деятельности детских садов и общеобразовательных школ. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, в ходе совещания заслушана информация представителя Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане Назиры Артыковой, представителя ЮНИСЕФ в КР Кристины Жольм и заместителя министра образования и науки Надиры Джусупбековой.

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Назира Артыкова озвучила обращение директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса к правительствам стран по принятию срочных мер для предотвращения летальных исходов, коллапса системы здравоохранения и закрытию школ. Также была особо подчеркнута необходимость проводить объективный и достоверный анализ данных по инфицированным, по изоляционным и карантинным мероприятиям.

В случае, если совместными усилиями государственные органы, местное самоуправление и население могут обеспечить соблюдение санитарно-эпидемических мер, то не требуется закрытия школ.

Также рассмотрен вопрос о возможности поэтапного открытия школ с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном населенном пункте.

Следует провести анализ эпидемиологической ситуации в каждом населенном пункте. У нас должна быть полная и достоверная информация. В случае открытия школ и детских садов мы должны быть готовы к разным сценариям развития эпидситуации.

Аида Исмаилова

Вице-премьер-министр подчеркнула, что в случае открытия школ все государственные органы, в том числе и на местном уровне, должны взять под личный контроль и ответственность строгое исполнение алгоритма действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Аида Исмаилова дала поручение полномочным представителям правительства в областях, районным государственным администрациям и органам местного самоуправления представить в кратчайшие сроки анализ эпидемиологической ситуации в регионе, а также провести мониторинг по обеспечению школ и детских садов всеми средствами для соблюдения противоэпидемических мер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170923/
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