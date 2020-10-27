Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о требовании криминала властям

Известному криминальному авторитету Камчи Кольбаеву могут изменить меру пресечения. Об этом на пресс-конференции заявил бывший секретарь Совбеза Кенешбек Дуйшебаев.

По его словам, по оперативной информации, Бишкекский городской суд в ближайшее время, возможно, изменит меру пресечения лидеру ОПГ.

«В противном случае криминальный мир может потребовать от власти исполнения взятых на себя обещаний. Его задержание было также широко разрекламировано», — сказал Кенешбек Дуйшебаев.

Ранее экс-глава Совбеза назвал задержание Райымбека Матраимова шоу.

Сегодня исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров назначил 60-летнего Рыскелди Мусаева главой Совбеза.

Напомним, что Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР и водворили в СИЗО ГКНБ.