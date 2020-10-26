Битва за пост мэра Бишкека. Нариман Тюлеев рассказал, кого он поддержит

Находящийся с рабочей поездкой в Москве и. о. мэра Бишкека Нариман Тюлеев написал на своей странице в Facebook, что благодарен тем, кто его поддерживает, но за власть не цепляется.

По его словам, судьбу мэра могут решить только горожане, а их одобрение это и есть легитимность.

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«Любой желающий, каким бы сомнительным кандидатом он не казался, будь он гражданин Кыргызской Республики, имеет право попробовать себя во власти, но не таким путем. Выборы достойной партии в горкенеш и дальнейшие выборы мэра — вот единственный законный путь. Я изначально предлагал его митингующим, они не захотели. А я не захотел, чтобы кто-то пришел к управлению городом вопреки общественному мнению», — пишет Нариман Тюлеев.

Он добавил, что даже если будет назначен исполняющий обязанности, но получивший одобрение местного сообщества — горожан, то он сложит с себя полномочия первого вице-мэра — и. о. мэра города Бишкека.

Напомним, возле здания мэрии Бишкека сегодня вновь проходил несанкционированный митинг. Около 100 человек требовали отставки Наримана Тюлеева.

Отметим, что исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров принял отставку Азиза Суракматова. Пост главы столицы пока вакантен. Однако на него претендуют неизвестные, называющие себя сторонниками Садыра Жапарова. Среди прочих некий Торохан Жунусбеков.

Сегодня в Сети появилась аудиозапись, где брат и. о. главы государства уговаривает, предположительно, Торохана Жунусбекова не нарушать закон и не захватывать мэрию.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.