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Власть

Садыр Жапаров требует от главы ГПС скорейшего разрешения приграничных споров

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сегодня принял председателя Государственной пограничной службы Уларбека Шаршеева.

По данным пресс-службы главы государства, обсуждены меры по стабилизации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

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Председатель ГПС доложил об инциденте в селе Уч-Добо Баткенского района одноименной области, произошедшем вчера, 25 октября. По его сведениям, граждане Таджикистана начали прокладку водопроводных труб на спорном участке границы. На неоднократные требования пограничников Кыргызстана прекратить работы граждане Таджикистана не подчинились, в результате с кыргызской стороны было произведено два выстрела в воздух.

В данный момент работы приостановлены, ведутся переговоры с таджикской стороной. Среди населения проводятся разъяснительные работы с привлечением представителей местных властей и правоохранительных органов.

Садыр Жапаров отметил важность решения вопросов о делимитации и демаркации границы только путем мирных переговоров. «Нет нерешаемых проблем. Любой вопрос можно решить через мирные переговоры», — пояснил он.

Садыр Жапаров подчеркнул необходимость скорейшего разрешения имеющихся приграничных споров с соседними странами. В ближайшее время он намерен совершить рабочую поездку в Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области для того, чтобы на месте ознакомиться со всеми имеющимися проблемами по приграничным вопросам.

«Нельзя затягивать с решением данного вопроса во избежание подобных инцидентов в будущем. Жители приграничных районов должны жить в обстановке мира и стабильности», — добавил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170752/
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