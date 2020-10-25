Первая рабочая поездка Садыра Жапарова: что и. о. президента делал в селе Мантыш

Состоялась рабочая поездка исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова в Кочкорский район Нарынской области.

По данным пресс-службы главы государства, он принял участие в закладке капсулы на месте строительства социальной деревни в селе Мантыш, а также ознакомился с проектом ее возведения.

В рамках проекта социальной деревни планируется создать компактный городок с развитой инфраструктурой и современным оборудованием. Он также включает строительство дошкольного и школьного учреждений, детской развлекательной площадки, мини-футбольного поля, ателье, парка для отдыха, мечети, а также 11 жилых домов, рассчитанных на несколько семей.

Финансирование планируется за счет благотворительной организации «Катар Чарити» при поддержке посольства Катара в КР. Строительство осуществляется в рамках поддержки малоимущих семей и детей-сирот и будет завершено к 2022 году.

«Это моя первая поездка в регионы. Она для меня очень символична. Строительство в целом, а в данном случае такого значимого для села объекта — это большой созидательный процесс, который очень значим для меня», — сказал Садыр Жапаров.

Строительство объекта решит несколько долгосрочных проблем, в частности, будет улучшена прилегающая к деревне инфраструктура, решен вопрос привлечения кадров из числа местных жителей, а также у молодого поколения появится доступ к получению образования и обеспечение жителей села чистой питьевой водой.

Садыр Жапаров обещает приложить все усилия для привлечения инвестиций.

«Для получения разрешительных документов организаторам проекта потребовалось целых полгода, создавались бюрократические преграды с целью получить выгоду от данного проекта. Мы будем жестко бороться с этим. Это недопустимо. Мои двери для инвесторов всегда открыты», — заметил он.