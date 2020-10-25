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Власть

Садыр Жапаров поздравил транспортников и призвал бороться с коррупцией

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров поздравил ветеранов и работников дорожной и автотранспортной отрасли с профессиональным праздником.

«Учитывая особенности географического положения республики, автомобильный транспорт и дорожная отрасль являются важнейшими составляющими жизнедеятельности страны, благодаря которым обеспечивается устойчивое развитие отраслей экономики, социальной инфраструктуры, развивается внешний и внутренний туризм. От вас напрямую зависят транспортная доступность регионов и социальное благополучие наших граждан, поскольку основным видом транспорта, используемого в нашей республике, является именно автомобильный. Дороги — это главные артерии страны, которые не только объединяют регионы, но и являются неотъемлемой составляющей развития международных отношений и безопасности наших граждан. Именно по этим причинам развитию и модернизации отрасли уделяется и будет уделяться особое внимание.

Исторически сложилось, что в транспортной отрасли мы обязаны большому энтузиазму наших граждан, с помощью которых были проведены все дороги Кыргызстана, начиная от далеких джайлоо и заканчивая перевалом «Тоо-Ашуу». Сегодня результаты этого колоссального труда работают во благо нашей республики», — говорится в тексте.

Садыр Жапаров отметил, что в целях дальнейшего развития отрасли намечены определенные планы.

«Во-первых, необходимо приложить усилия для того, чтобы все автомагистрали отвечали современным требованиям. Во-вторых, результаты вашей упорной работы помогут нам поставить точку в борьбе с коррупцией на дорогах. Я искренне верю, что вы, как представители, имеющие отношение к исторически богатой отрасли, в силах сделать это», — подчеркивается в поздравлении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170670/
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