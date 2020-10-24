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Власть

Руслан Казакбаев: КР готова рассмотреть вопрос расширения российской базы «Кант»

Кыргызстан готов рассмотреть расширение российской авиабазы «Кант», если такое предложение поступит из Москвы или от ОДКБ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

«Что касается базы «Кант», то наша твердая позиция — ее сохранение. Никакого пересмотра ранее подписанных соглашений не будет», — цитирует РИА Руслана Казакбаева.

В интервью агентству глава МИД также сказал, что Россия сыграла особую роль в период после выборов, когда в республике разгорелся политический кризис. «Это все могло перерасти в массовый беспорядок и кровопролитие. И здесь, конечно, в первую очередь РФ и другие наши партнеры делали заявления, оказывали поддержку», — отметил он.

Руслан Казакбаев напомнил, что в разгар протестов в Бишкек приезжал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, с которым министр обсуждал в том числе и возможность финансовой поддержки республиканского бюджета.

Объединенная российская авиационная база «Кант» принадлежит Коллективным силам быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170656/
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