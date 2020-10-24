Садыр Жапаров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров поздравил дипломатов страны с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Внешняя политика Кыргызстана всегда отличалась последовательностью, прагматичностью и взвешенностью. В настоящее время глобальные процессы становятся сложнее, появляются новые внешние угрозы и вызовы. Их решение требует от внешнеполитического ведомства страны высокой эффективности, мобильности и принятия взвешенных решений», — говорится в поздравлении.

Сегодня мы открываем новую страницу в истории страны. Благодаря пробуждению национального самосознания нашего народа произошла легитимная смена власти. Садыр Жапаров

«В этой ситуации наши дипломаты должны продемонстрировать высший уровень профессионализма, патриотизм и последовательно работать с зарубежными партнерами, исходя из наших национальных интересов», — отметил он.

И. о. президента добавил, что в этом году дипломаты вместе с врачами и волонтерами внесли значительный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Они проделали масштабную работу по привлечению в КР медицинской и гуманитарной помощи, направленной на укрепление здравоохранения и защиту населения.

«Противодействие вызовам, которые ставит перед нами коронавирусная инфекция, необходимость минимизации ее негативного воздействия на экономику и бюджет республики по-прежнему актуальны. Сложившаяся ситуация требует активной работы во внешней политике, особенно в сфере экономической дипломатии», — добавил он.

Привлечение новых инвестиций в страну должно стать одним из основных показателей вашей работы. Садыр Жапаров

Он подчеркнул, что в динамично меняющемся мире наши дипломаты достойно представляют Кыргызстан.