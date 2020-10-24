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Власть

Вопросы кыргызско-российского сотрудничества обсудили министры иностранных дел

Вопросы кыргызско-российского сотрудничества обсудили во время встречи в Москве министры иностранных дел КР и РФ Руслан Казакбаев и Сергей Лавров. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, стороны подтвердили дальнейшее укрепление традиций дружбы, взаимного уважения и доверия между странами, общего стремления к расширению союзнических отношений и стратегического партнерства.

«Руслан Казакбаев проинформировал, что ситуация в настоящее время в Кыргызстане стабилизировалась, политические процессы вернулись в правовое поле. Жогорку Кенеш предложил и назначил премьер-министром Садыра Жапарова, которому в соотвествии с законодательством перешло исполнение полномочий президента», — отметили в ведомстве.

Министр заявил, что кыргызская сторона остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров, а также защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на своей территории. Он также поблагодарил Россию за неоценимую поддержку народу КР в сложный для страны период, связанный с распространением коронавируса и политическим кризисом.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в проведении мероприятий в рамках объявленного 2020-го перекрестного года с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в государствах, а также церемонии закрытия в 2021 году.

«В целях дальнейшего интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС российская сторона подтвердила готовность выделения финансово-технической помощи Кыргызстану, а также оказания содействия в получении льготного кредита в размере $100 миллионов в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и согласованными сроками», — подчеркнули в МИД.

Руслан Казакбаев и Сергей Лавров обсудили вопрос увеличения регулярных авиарейсов между КР и РФ по мере улучшения эпидемиологической обстановки в регионе, защиты прав граждан Кыргызстана, находящихся в России.

Кыргызская сторона заметила, что коронавирусная пандемия в очередной раз наглядно отразила необходимость скорейшего решения вопроса о предоставлении трудящимся-мигрантам стран — участниц ЕАЭС обязательного медицинского страхования в РФ, в особенности несовершеннолетним. Также отмечено, что в настоящее время вопрос миграционного учета граждан Кыргызстана в России остается наиболее проблемным и сложным. В этой связи обращено внимание российской стороны на необходимость принятия возможных мер по облегчению правил постановки на миграционный учет в РФ граждан КР с учетом членства республики в ЕАЭС.

Стороны договорились прилагать усилия для реализации ранее достигнутых договоренностей и продолжения постоянных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух государств по обсуждению актуальных вопросов двусторонней, международной и региональной повесток дня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170598/
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