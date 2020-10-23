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Власть

Новые поручения Садыра Жапарова: убрать бюрократию, изменить Налоговый кодекс

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров дал ряд поручений госорганам для улучшения ситуации в экономике. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям.

В частности, он поручил сократить специальные задержки и излишнюю бюрократию со стороны государственных и местных органов власти. Оптимизировать предоставление государственных услуг для бизнеса, внести пакет изменений в Налоговый кодекс и нормативно-правовые акты.

«Если надо будет, разработайте их в новой редакции. Нужно реализовать все необходимые нормы области налогового законодательства. Надо упростить процедуры ведения бизнеса. Ввести конкретный механизм по поддержке экспортеров, возобновить выдачу облегченных кредитов для малого и среднего бизнеса до конца года», — заявил Садыр Жапаров.

«Не давайте дорогу коррупции. Нужно вывести на свет все коррупционные схемы на таможне. Надо вводить систему автоматизации в таможенной сфере. Контрабандные товары, которые не позволяют вести конкуренцию, должны быть взяты под контроль. Надо обеспечить защиту банковской и налоговой тайны», — уверен и. о. президента.

Кроме того, Садыр Жапаров предложил рассмотреть механизм по предоставлению государственных гарантий по возмещению ущерба во время дестабилизации ситуации и режима чрезвычайного положения в стране. Премьер-министр также отметил, что необходимо усилить законодательство в области защиты собственности и права неприкосновенности собственников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170539/
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