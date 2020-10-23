12:40
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Власть

Новый министр запретил передавать музейные экспонаты и картины в госучреждения

Отныне в Кыргызстане запрещено передавать предметы из фондов госмузеев для украшения интерьеров государственных учреждений и организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.

Читайте по теме
Беспорядки в Бишкеке. При захвате «Белого дома» пропали восемь картин

По ее данным, соответствующий приказ подписал глава ведомства Нуржигит Кадырбеков.

В ведомстве уточнили, что решение принято в целях сохранности и исключения хищения музейных предметов и коллекций. Кроме того, запрещается организация и проведение выставок в неспециализированных для экспонирования учреждениях.

Напомним, что ранее Минкультуры сообщило о пропаже восьми картин из фондов Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева после захвата «Белого дома».
Ссылка: https://24.kg/vlast/170481/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
Картину Бэнкси Show Me The Monet продали на аукционе почти за $10 миллионов
Завтра в Бишкеке откроется персональная выставка живописи
Беспорядки в Бишкеке. При захвате «Белого дома» пострадали четыре картины
Посол КР в РФ не лоббирует Юристанбека Шыгаева и помогать не будет. Комментарий
Юристанбек Шыгаев хочет забрать работы кыргызстанцев. Джекшенкулов лоббирует
Почти за $30 миллионов продали на аукционе картину Дэвида Хокни «Всплеск»
Работы Сальвадора Дали стоимостью около 400 тысяч евро похитили в Стокгольме
В Кыргызском музее изобразительных искусств обнаружили две поддельные картины
Картину Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» продали почти за $60 миллионов
В Великобритании кот испортил редкую картину
Популярные новости
Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в&nbsp;тюрьму Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в тюрьму
Согласны&nbsp;ли вы&nbsp;с&nbsp;тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и&nbsp;привилегии? Опрос Согласны ли вы с тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и привилегии? Опрос
Садыр Жапаров рассказал, будет&nbsp;ли он&nbsp;участвовать в&nbsp;президентских выборах Садыр Жапаров рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах
Выборы-2020. Еще три партии заявили об&nbsp;участии в&nbsp;гонке Выборы-2020. Еще три партии заявили об участии в гонке
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
23 октября, пятница
12:26
Депутат Наталья Никитенко о незаконных попытках изменить Конституцию Депутат Наталья Никитенко о незаконных попытках изменит...
12:18
Новый министр запретил передавать музейные экспонаты и картины в госучреждения
12:16
Комитет гражданского контроля требует от парламента шестого созыва распуститься
12:14
Мировая премьера кыргызского фильма «Дорога в рай» состоится в Таллине
12:10
Большое скопление патрульных машин в Бишкеке напугало горожан. Что это было?