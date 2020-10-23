Новый министр запретил передавать музейные экспонаты и картины в госучреждения

Отныне в Кыргызстане запрещено передавать предметы из фондов госмузеев для украшения интерьеров государственных учреждений и организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, соответствующий приказ подписал глава ведомства Нуржигит Кадырбеков.

В ведомстве уточнили, что решение принято в целях сохранности и исключения хищения музейных предметов и коллекций. Кроме того, запрещается организация и проведение выставок в неспециализированных для экспонирования учреждениях.

Напомним, что ранее Минкультуры сообщило о пропаже восьми картин из фондов Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева после захвата «Белого дома».