Генсек ОДКБ Станислав Зась поздравил Садыра Жапарова с назначением

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась поздравил премьер-министра Садыра Жапарова с назначением на должность премьер-министра. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

В своем поздравлении Станислав Зась отмечает, что Кыргызстан пользуется заслуженным авторитетом на международной арене, по праву занял видное место в региональной политике. В государствах — членах ОДКБ высоко ценят вклад республики в укрепление военно-политического сотрудничества в рамках организации, формирование сил и средств системы коллективной безопасности, развитие взаимодействия в рамках ОДКБ.

«Кыргызстан вносит весомый вклад в совместные усилия стран — участниц ОДКБ на международной арене для нахождения ответов на новые вызовы и угрозы, обеспечения региональной безопасности. Искренне желаю вам, уважаемый Садыр Нургожоевич, здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности во имя дальнейшего укрепления правового государства, обеспечения стабильности и динамичного развития кыргызского общества, а народу — мира и процветания!» — подчеркнул Станислав Зась.