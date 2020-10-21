Перепалка в парламенте: Алтынбек Сулайманов и Акылбек Жапаров поспорили

На внеочередном заседании Жогорку Кенеша произошла словесная перепалка между депутатами Алтынбеком Сулаймановым и Акылбеком Жапаровым.

Акылбек Жапаров выступил против поправки в закон о выборах. «По Конституции партии, которые стали причиной повторных выборов, не должны участвовать. Вы хотите снова привести в парламент кандидатов от «Биримдика» и «Мекеним Кыргызстана». Я против такой поправки», — сказал он.

Алтынбек Сулайманов ответил, что Акылбек Жапаров мстит партии «Мекеним Кыргызстан». «Вас не взяли в эту политорганизацию, поэтому вы мстите», — добавил он.